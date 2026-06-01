إسرائيل تنذر بإخلاء 9 قرى جنوبي لبنان تمهيدا لقصفها في قضاءي صيدا وجزّين، بزعم مهاجمة "أهداف لحزب الله"

القدس / الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بإخلاء 9 قرى في قضاءي صيدا وجزّين جنوبي لبنان، تمهيدا لقصفها بزعم "مهاجمة أهداف لحزب الله".

جاء ذلك في بيانين نشرهما متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بصيغة "إنذار عاجل"، وذلك في إطار مواصلة العدوان على لبنان وخرق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وخاطب أدرعي "المتواجدين في بلدات العاقبية والزرارية والمروانية وصنيبر والنجارية والعدوسية وخربة بصل في قضاء صيدا"، وأنذرهم بإخلاء منازلهم "فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

وفي بيان ثانٍ خاطب "المتواجدين في بلدات مليخ وكفرحونة" بقضاء جزّين، وأنذرهم بإخلاء منازلهم "فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".

وهدد متحدث الجيش بأن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر"، وفق تعبيره.

وزعم أن هذا العدوان يأتي "في ضوء خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية".

يأتي ذلك في ظل استمرار هجمات الجيش الإسرائيلي على لبنان وخروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أبريل الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/آذار تشن إسرائيل عدواناً واسعاً على لبنان خلّف 3 آلاف و412 قتيلاً و10 آلاف و269 جريحاً، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.