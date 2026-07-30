إسرائيل تمدد إغلاق مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس حتى نهاية سبتمبر قبل يومين من انتهاء سريان أوامر سابقة

رام الله/ الأناضول

مدد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت الوكالة إن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة، التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 يوليو/تموز الجاري.



وأضافت أن الأوامر تنص على منع دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها، إلا بتصريح خاص من الجيش الإسرائيلي، مع استثناء قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين من هذه القيود.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مخيم جنين منذ 21 يناير/كانون الثاني 2025، قبل أن يوسعها لاحقا لتشمل مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث ينفذ عمليات اقتحام وهدم وتجريف للمنازل والبنية التحتية، ما أدى إلى نزوح آلاف الفلسطينيين.

ويأتي تمديد أوامر الإغلاق في ظل استمرار منع السكان من العودة إلى منازلهم، بالتزامن مع تواصل عمليات الهدم داخل المخيمات، وسط تحذيرات فلسطينية من تدهور الأوضاع الإنسانية.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا خلال الفترة نفسها.