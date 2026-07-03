إسرائيل تقر 13 مستوطنة جديدة بالضفة وتحذير فلسطيني من عزل القدس

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

- القناة السابعة العبرية: تنفيذ المرحلة الأولى من المستوطنات الجديدة يبدأ خلال الأشهر المقبلة

- محافظة القدس: المخططات تصعيد خطير إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقطيع أوصال الضفة وعزل القدس وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، الخميس، على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما حذرت محافظة القدس الفلسطينية من "تقطيع أوصال الضفة وعزل القدس، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا".

وأفادت القناة السابعة العبرية الخاصة بأن "الكابنيت" صادق على إقامة 13 مستوطنة جديدة في منطقة "بنيامين"، مع الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الأولى خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت أن المجلس الإقليمي "بنيامين" يعمل على إطلاق "الدفعة الأولى" من المستوطنات، وتشمل ما بين 4 و6 مواقع جديدة، باستثمارات تقدر بملايين الشواكل.

بدورها، حذرت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان، من تداعيات القرار، معتبرة أنه يأتي في إطار سياسة تهدف إلى توسيع الاستيطان وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وقالت المحافظة إن الخطة تندرج ضمن "مخطط أوسع لفرض وقائع جغرافية جديدة على الأرض"، خاصة في المناطق الواقعة شمال غرب القدس وغرب محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى السفوح الشرقية باتجاه الأغوار الفلسطينية.

وأضافت أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وتشمل إقامة ما بين 4 و6 مستوطنات جديدة، إلى جانب تحويل عدد من البؤر الاستيطانية القائمة إلى مستوطنات رسمية مدعومة بالبنية التحتية والتمويل الحكومي.

وأشارت محافظة القدس إلى أن تسارع المشاريع الاستيطانية خلال الفترة الأخيرة يرتبط بالاعتبارات السياسية الداخلية في إسرائيل، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وأكدت أن هذه المخططات تمثل "تصعيدا خطيرا" يهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

وشددت المحافظة، على أن هذه الإجراءات "تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".



ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف السياسات الاستيطانية.

والأربعاء، قال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، إن البؤر الاستيطانية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط إنشائها من 8 بؤر سنوياً بين عامي 2012 و2022، إلى 32 بؤرة عام 2023، ثم 62 بؤرة عام 2024، وصولاً إلى 86 بؤرة خلال عام 2025.