إسرائيل تقر بقصف 500 منطقة في لبنان خلال الهدنة وبمقتل 5 عسكريين

القدس / الأناضول

أقر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بقصفه 500 منطقة في لبنان منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 17 أبريل/ نيسان الماضي، مشيرا إلى مقتل 5 عسكريين وإصابة 33 جراء رد "حزب الله" على خروقاته.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "قتل 5 جنود من الجيش وقوات الأمن، وأُصيب 33 آخرون منذ وقف إطلاق النار"، وسط تعتيم كبير ورقابة مشددة تفرضها تل أبيب على خسائرها الحقيقية.

وأوضحت أن "3 من القتلى كانوا نتيجة طائرات مسيّرة مفخخة، و2 نتيجة عبوات ناسفة، وأصيب 31 بعبوات ناسفة، و2 نتيجة اشتباكات مع مسلحين (مقاتلي حزب الله)".

وأضافت أن "حزب الله أطلق 70 طائرة مسيّرة مفخخة على الجيش الإسرائيلي منذ بدء وقف إطلاق النار، بينها 11 أصابت أهدافها وأسفرت عن مقتل وإصابة جنود"، وفق ادعائها.

إذاعة الجيش قالت إن "مسيرتين توغلتا داخل الأراضي الإسرائيلية وأصابتا جنودا فيها".

وخلال الأسابيع الأخيرة، أصبحت مسيرات "حزب الله" مصدر قلق في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، ودعا الجيش مرتين إلى "حل هذه المشكلة".

في السياق، زعمت الإذاعة أن الجيش "قضى على نحو 200 عنصر من حزب الله" منذ بدء وقف إطلاق النار.

وأقرت بالخروقات الإسرائيلية للاتفاق، وقالت: "شنّت القوات الجوية غارات على نحو 500 هدف منذ وقف إطلاق النار، جميعها في جنوب لبنان، باستثناء هدف واحد في منطقة البقاع (شرق)".

واعتبرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هذه المعطيات "تثبت أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خروقاتها للهدنة التي بدأت في 17 أبريل الماضي، والممددة حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين، تسجيل 17 قتيلا خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار إلى 2696 قتيلا و8264 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

