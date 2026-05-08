عقب توقيفهم في مارس الماضي "حيث نفذوا مهام تصوير لمواقع حساسة مثل محطات القطار ومدرسة سلاح الجو:، وفق بيان مشترك صدر عن الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش..

إسرائيل.. تقديم لوائح اتهام ضد 3 جنود ومواطن بشبهة التخابر مع إيران عقب توقيفهم في مارس الماضي "حيث نفذوا مهام تصوير لمواقع حساسة مثل محطات القطار ومدرسة سلاح الجو:، وفق بيان مشترك صدر عن الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش..

القدس/ الأناضول



قدمت السلطات الأمنية الإسرائيلية، الجمعة، لوائح اتهام ضد 3 جنود ومواطن إسرائيلي بشبهة "التخابر مع إيران".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي.

وقال البيان إن الشرطة والجيش ألقيا القبض في مارس/ آذار الماضي، على "مدني وثلاثة جنود للاشتباه في عملهم لصالح عناصر استخباراتية إيرانية، عندما كانوا قاصرين، قبل تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي، وتنفيذهم مهام أمنية بتوجيه منها".

وتابع: "تبين خلال التحقيق أن أحد المشتبه بهم عمل على تجنيد المتهمين الآخرين، وأنهم في إطار هذا العمل نفذوا مهام تصوير مختلفة في أنحاء البلاد، بل وطُلب منهم شراء أسلحة".

وأشار إلى أنه "في إطار مهامهم، قام المتهمون بتوثيق مواقع مختلفة، بما في ذلك محطات القطارات ومراكز التسوق وكاميرات المراقبة ومدرسة القوات الجوية الفنية التي درس فيها بعض المشتبه بهم، وقدموا صورا ومقاطع فيديو لهذه المواقع إلى الجهات المعنية".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في حيفا وجهت، الجمعة، "لوائح اتهام خطيرة ضدهم".



وعلى مدى السنوات الأخيرة، أعلنت السلطات الإسرائيلية مرارا، اعتقال عشرات الإسرائيليين بتهمة التخابر مع إيران، مقابل المال.

وتكررت عمليات الاعتقال المعلن عنها، خلال الأشهر الماضية، تزامنا مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي ردت عليها طهران بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في المنطقة، لتُعلن واشنطن وطهران لاحقا، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب تعثر الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في باكستان، أعلن ترامب، في 13 أبريل الماضي، فرض حصار على موانئ إيران وعلى أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز بعد الحصول على إذن من طهران.

