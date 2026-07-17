إسرائيل تقتل 8 فلسطينيين خلال جنازة بغزة يرفع حصيلة الجمعة لـ13

غزة/ حسني نديم، رمزي محمود/ الأناضول

قتلت إسرائيل 8 فلسطينيين وأصابت 20 آخرين، الجمعة، إثر قصف بطائرة مسيرة استهدف مشيعين خلال جنازة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وبذلك ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في هجمات على القطاع منذ فجر الجمعة لـ13 شخصا، وإلى 25 قتيلا خلال 72 ساعة.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية أسواقا وجنازات وتجمعات لمدنيين ومنازل في مناطق متفرقة من القطاع، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وفي آخر الاعتداءات، أفاد شهود عيان للأناضول، بأن مسيرة إسرائيلية قصفت تجمعا لفلسطينيين أمام مسجد أحمد ياسين.

وأوضحوا أن القصف وقع خلال تشييع جثمان فلسطيني قتلته إسرائيل في وقت سابق الجمعة.

وأظهرت مشاهد متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي قتلى وجرحى ملقين على الأرض، والدماء تغطي أجسادهم.

من جانبها، قالت إدارة مستشفى العودة في مخيم النصيرات، في بيان: "استقبلنا 8 شهداء و20 مصابا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في منطقة سوق البلاطة".

وفي هجمات أخرى متفرقة على قطاع غزة، قتلت إسرائيل 5 فلسطينيين منذ فجر الجمعة.

ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الخميس، عن مقتل 1127 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و643 آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.