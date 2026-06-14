إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين بغزة لترتفع حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و996

عبد السلام فايز/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، مقتل 3 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع ارتفاع حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و996 قتيلا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك وفق التقرير الإحصائي اليومي الذي تصدره الوزارة بشأن حصيلة القتلى والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الوزارة: "بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 شهداء، و16 إصابة".

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

في السياق، أضافت الوزارة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة".

وبشأن عدد ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، قالت الوزارة: "إجمالي عدد الشهداء 986، والإصابات 3138، وحالات الانتشال 783".

وأكدت أن "الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان، 72 ألفا و996 شهيدا، و173 ألفا و246 مصابا".

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.