إسرائيل تفرض تهجيرا قسريا جديدا على سكان 5 بلدات جنوبي لبنان

إسطنبول / الأناضول



فرض الجيش الإسرائيلي، السبت، تهجيرا قسريا على سكان 5 بلدات في جنوبي لبنان عبر إنذارات جديدة بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا للعدوان عليها، رغم جهود تثبيت وقف إطلاق النار.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إنذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: عرمتی، مشغرة، كفر حونة، سجد (جزین)، أنصارية (جنوب)".

ودعا السكان إلى إخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

وزعم أدرعي أن الإنذار يأتي على خلفية ما وصفه بـ"خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار"، مدعيا أنه يستعد للعمل عسكريا ضد أهداف تابعة للحزب في تلك المناطق.

ومنذ أيام ترتكب إسرائيل تصعيدا دمويا مكثفا في لبنان، بادعاء أن "حزب الله" يخرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/ نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

بينما تخرق إسرائيل يوميا الاتفاق بقصف دموي وتفجير واسع لمنازل، ويرد الحزب بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قوات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ويتواصل ذلك رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، إذ أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بواشنطن.

وفي ختام 4 جولات تفاوض بواشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، أن إعلان النوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وعلى خلفية حرب إيران، تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و526 قتيلا و10 آلاف و733 جريحا حتى الخميس، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.

