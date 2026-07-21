إسرائيل تفرج عن 3 لبنانيين بعد ساعات من احتجازهم بالجنوب

إسطنبول/ الأناضول



أفرج الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن ثلاثة شبان لبنانيين بعد ساعات من احتجازهم في خراج بلدة شبعا الحدودية جنوبا.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت مساء اليوم عن الشبان اللبنانيين الثلاثة الذين كانت قد احتجزتهم لساعات في خراج بلدة شبعا، واقتيادهم إلى جهة مجهولة".

وأضافت أن المفرج عنهم هم، محمد حسن موسى هاشم، وربيع زهرة، وخضر نبعة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن ملابسات احتجاز الشبان.

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق الثلاثاء بأن القوات الإسرائيلية احتجزت الشبان الثلاثة في خراج بلدة شبعا، قبل أن تقتادهم إلى جهة مجهولة، دون أن تتضح حينها أسباب احتجازهم.

ويأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، رغم بدء تنفيذ المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفق اتفاق الإطار.

وواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته للاتفاق بتنفيذ سلسلة تفجيرات ضخمة بمناطق متفرقة بجنوب لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب "اتفاق إطار" برعاية أمريكية بهدف إنهاء الحرب على لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و328 شخصا وإصابة 12 ألفا و230 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

