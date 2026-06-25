اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى دون الكشف عن هويتهم أو حالتهم الصحية..

إسرائيل تفرج عن 13 أسيرا فلسطينيا من غزة عبر كرم أبو سالم اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى دون الكشف عن هويتهم أو حالتهم الصحية..

إسطنبول/ الأناضول

أفرجت إسرائيل، الخميس، عن 13 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وتولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وقالت اللجنة في بيان، إنها سهلت نقل 13 معتقلا فلسطينيا أطلقت إسرائيل سراحهم من معبر كرم أبو سالم، ويسرت تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

ولم تكشف اللجنة عن الحالة الصحية للأسرى المفرج عنهم أو هوياتهم.

وبين الحين والآخر، تفرج إسرائيل عن أسرى من آلاف اعتقلتهم من غزة خلال عامي الإبادة الجماعية في سجون ومعتقلات تفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية، حيث يتعرضون لعمليات تعذيب وتجويع وإهمال طبي، حسب شهادات موثقة.

وأضافت اللجنة أنها سهلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أفرج عنهم بالطريقة نفسها.

وعمليات الإفراج الإسرائيلية غير المنتظمة تأتي في سياق متكرر منذ صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها حركة "حماس" مع إسرائيل عبر وسطاء في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والتي أفرجت خلالها تل أبيب عن 1700 أسير من غزة.

وأكدت اللجنة أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مجددة دعوتها إلى إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بزيارتهم.

وشددت اللجنة على أنه، بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

وأضافت أن العديد من العائلات الفلسطينية ما زالت تنتظر أي معلومات عن ذويها المعتقلين، معربة عن قلقها على صحتهم وسلامتهم، ومؤكدة مواصلة حوارها مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين.