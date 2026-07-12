في إطار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز الاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة

إسرائيل تعلن مستوطنة قرب القدس مدينة بشكل رسمي في إطار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز الاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

وقّع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي أفي بلوت، الأحد، أمرا يحول مستوطنة "جفعات زئيف"، المقامة على أراض فلسطينية شمال غربي القدس، من مجلس محلي إلى مدينة رسميا، في خطوة قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إنها تستهدف تعزيز الاستيطان ومنع إقامة دولة فلسطينية.

وفي خطوة تندرج ضمن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز الاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت القناة السابعة العبرية (خاصة) إن القرار جاء عقب تنسيق استمر فترة بين جهات في وزارتي الدفاع والداخلية.

هذه الخطوة وصفها يوسي أسراف، رئيس بلدية "جفعات زئيف"، التي يقطنها أكثر من 35 ألف مستوطن، بأنها "لحظة تاريخية".



واعتبر أنها ستسهم في تعزيز النمو وتطوير الخدمات داخل المستوطنة.

وتحويل المستوطنة إلى مدينة، يعني توسيع صلاحياتها الإدارية وزيادة مخصصاتها الحكومية، بما يتيح تسريع مشاريع البناء والتوسع العمراني واستقطاب مزيد من المستوطنين، وسط انتقادات فلسطينية ودولية لهذه السياسات.

من جانبه، قال الوزير المتطرف سموتريتش، إن إعلان "جفعات زئيف" مدينة يأتي في إطار سياسة تهدف إلى "تعزيز الاستيطان".

وأشار سموتريتش، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على توسيع المستوطنات وتسوية أوضاعها القانونية.

وذكر أن هذه الخطوة تمثل "تعزيزا للجدار الواقي" في مواجهة إقامة دولة فلسطينية، على حد تعبيره.

ولم يصدر تعليق فلسطيني على القرار حتى الساعة 17:15 (ت.غ).

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أنها تقوض فرص حل الدولتين.

وتقدّر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية وجود نحو نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى نحو 250 ألفا في المستوطنات المقامة في القدس الشرقية.

ويرى فلسطينيون أن مثل هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة إسرائيلية متسارعة لفرض وقائع على الأرض، عبر توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي، بما يعيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراض فلسطينية بعد تهجير مئات آلاف الفلسطينيين، فيما احتلت عام 1967 ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، ولا تزال تواصل سيطرتها عليها حتى اليوم.