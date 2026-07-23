إسرائيل تعلن قتل 3 فلسطينيين شمالي غزة وتدعي انتماءهم لـ"القسام"

القدس/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه قتل ثلاثة فلسطينيين في غارات نفذها شمالي قطاع غزة، مدعيا أنهم من عناصر الجناح العسكري لحركة "حماس".



وقال الجيش، في بيان، إنه بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" نفذ غارة، الثلاثاء، شمالي قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عبد الله جحا، مدعيا أنه عنصر في القوة البحرية التابعة لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وزعم أن جحا شارك في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأنه عمل خلال الحرب على تنفيذ مخططات في الساحة البحرية ضد الجيش الإسرائيلي.



وردا على الحصار الإسرائيلي على غزة ومخططات تصفية القضية الفلسطينية وفرض السيادة على المسجد الأقصى، شنت "حماس" وفصائل فلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، هاجمت خلالها 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة قرب حدود القطاع، وقتلت وأسرت إسرائيليين.



وأضاف الجيش أن الغارة نفسها أسفرت أيضا عن مقتل محمد الهواري، مدعيا أنه قائد خلية في "كتيبة الزيتون"، وصبحي ساق الله، الذي قال إنه عنصر استطلاع في الكتيبة ذاتها.



ولم يصدر تعليق فوري من حركة "حماس" على بيان الجيش الإسرائيلي.



ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل ارتكاب خروقات يومية عبر عمليات قصف وإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.

ويصف فلسطينيون الاتفاق بأنه "وهم"، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتواصل إغلاق المعابر، باستثناء السماح بدخول كميات محدودة من المساعدات، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.