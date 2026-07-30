في غارتين نُفذتا مطلع الأسبوع الجاري جنوب القطاع وشماله، ولم تعقب حركة حماس على بيان الجيش.

إسرائيل تعلن قتل فلسطينيين اثنين بغزة وتدعي أنهما من قادة حماس العسكريين في غارتين نُفذتا مطلع الأسبوع الجاري جنوب القطاع وشماله، ولم تعقب حركة حماس على بيان الجيش.

القدس/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، قتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة، ادعى أنهما من قادة في الجناح العسكري لحركة "حماس"، وذلك في غارتين نفذهما مطلع الأسبوع الجاري.

وقال الجيش، في بيان، إنه قتل أحمد هشام محمود اللوح، الذي قال إنه "قائد خلية القنص في كتيبة النصيرات" التابعة لجناح حركة حماس العسكري، خلال غارة استهدفت جنوب قطاع غزة الاثنين الماضي.

وادعى أن اللوح كان آخر قائد لخلية القنص في الكتيبة، وأن استهدافه يأتي ضمن سلسلة عمليات قال إنها طالت قادة خلايا القنص فيها.

وأضاف أن غارة أخرى نُفذت، الاثنين، شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل محمود علي محمود طروش، مدعياً أنه "قائد فصيل في الجناح العسكري لحركة حماس".

كما ادعى الجيش أن طروش شارك في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ولم يصدر تعليق فوري من حركة "حماس" على بيان الجيش الإسرائيلي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات قتل في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ويزعم مراراً بعد تنفيذها أن القتلى قادة أو عناصر في حركة "حماس".

ومنذ ذلك التاريخ، قتل الجيش أكثر من ألف و214 فلسطينيا وأصاب 3 آلاف و977 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وإجمالا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 8 أكتوبر 2023، قتل الجيش أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصاب أكثر من 174 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.