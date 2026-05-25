إسرائيل تعلن عزمها مهاجمة مبان بمدينة صور جنوبي لبنان إنذار إسرائيلي بإخلاء مبان في المدينة بدعوى مهاجمة "بنى تحتية لحزب الله"..

القدس/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عزمه مهاجمة مبان في مدينة صور جنوبي لبنان ومخيمات محيطة بها.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان، وتحديدًا سكان مدينة صور ومحيطها".

ومتجاهلا خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، ادعى أدرعي أن "حزب الله" خرق وقف إطلاق النار، المعلن في 17 أبريل/ نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.



وقال إن الجيش "سيضطر للعمل بقوة خلال الساعات القادمة ضد البنى التحتية الإرهابية التابعة له في منطقة مدينة صور والمخيمات المحيطة بها (الرشيدية والبص والبرج الشمالي)" وفق تعبيره.

ودعا "السكان الذين سيتم تحديد مبانيهم باللون الأحمر على الخرائط المعروفة، والتي سيتم نشرها لاحقًا، إلى الإخلاء الفوري لمنازلهم".

وأضاف متوعدا: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته وبناه التحتية أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".

يأتي ذلك بعد ساعات من دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى قطع الكهرباء عن لبنان، و"العودة إلى حرب ضارية"، وفق بيان له.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3 آلاف و151 قتيلا و9 آلاف و571 جرحى، حتى مساء الأحد، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.