دون تعليق فوري من إيران أو الأردن..

إسرائيل تعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه العقبة الأردنية دون تعليق فوري من إيران أو الأردن..

إسطنبول/ الأناضول

تحدث الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة جنوبي الأردن، وحذر من احتمال سقوط بعض المقذوفات داخل إسرائيل.

وقال الجيش، في بيان، إنه جرى "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة في الأردن، بالقرب من أراضي دولة إسرائيل".



وأضاف أن بعض المقذوفات قد تسقط داخل إسرائيل، مشيرا إلى احتمال تفعيل صفارات الإنذار بالمناطق الجنوبية.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ أو نتائج عملية الإطلاق، كما لم تعلق إيران أو الأردن بشكل فوري على ذلك.

يتبع///