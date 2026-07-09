إسرائيل تعلن اغتيال فلسطيني بقطاع غزة بدعوى أنه مسؤول عسكري

القدس / الأناضول

- عادةً تعلن إسرائيل اغتيال فلسطينيين رغم وقف إطلاق النار، وتدعي أنهم قادة عسكريين

- تشير الوقائع إلى أن معظم ضحايا الهجمات من المدنيين، وأن كثير منهم نساء وأطفال

أعلنت إسرائيل الخميس، اغتيال فلسطيني في جنوبي قطاع غزة بدعوى أنه مسؤول عسكري، وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.



يأتي ذلك في سياق إعلانات إسرائيلية متصاعدة، خلال الأسابيع الماضية، عن هجمات تسفر عن اغتيال قادة ميدانيين من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وبينما تزعم تل أبيب تجنب إلحاق ضرر بالمدنيين خلال هجماتها، تشير وقائع ومعطيات يجمعها مراسلو الأناضول إلى أن معظم ضحايا الهجمات من المدنيين، وكثير منهم نساء وأطفال.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، في بيان مشترك، إن سلاح الجو نفذ غارة في جنوبي قطاع غزة، الثلاثاء، أسفرت عن مقتل وحيد أبو سلام.



وادعى البيان أن أبو سلام سبق أن شغل منصب قائد السرية الغربية في منطقة خان يونس (جنوب)، دون الإشارة إلى انتمائه لفصيل فلسطيني محدد.

وفي محاولة لتبرير الهجوم رغم الهدنة، ادعى الجيش و"الشاباك" أن أبو سلام "اقتحم أراضي دولة إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر، وشارك في اختطاف مدنيين إسرائيليين إلى غزة واحتجازهم".

وفي ذلك اليوم، شنت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية بينها "الجهاد الإسلامي" هجوما على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة غزة، قالت الفصائل إنه جاء ردا على "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وتعد إسرائيل هجوم 7 أكتوبر "أكبر إخفاق استخباراتي وعسكري" في تاريخها الحديث، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

كما ادعى الجيش و"الشاباك" أن أبو سلام عمل خلال الفترة الأخيرة على "دفع مخططات إضافية"، بينها محاولة إعادة تأهيل وسائل قتالية لاستخدامها ضد القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة.

وحتى الساعة 15:20 تغ، لم يصدر تعليق فوري من أي فصيل فلسطيني بغزة بخصوص الادعاءات الإسرائيلية.

ومنذ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن تواصل إسرائيل شن غارات وفرض قيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وحسب بيانات رسمية، قُتل منذ بدء وقف إطلاق النار نحو 1084 فلسطينيا، وأصيب 3491 آخرون، معظمهم نساء وأطفال.