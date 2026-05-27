إسرائيل تعلن اغتيال القيادي بـ"حماس" محمد عودة في غزة الحركة لم تعقب حتى صباح الأربعاء..

القدس / الأناضول

قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه اغتال القيادي في حركة "حماس" محمد عودة، بقطاع غزة مساء الثلاثاء.

وقال الجيش عبر بيان: "في غارة نفذت أمس (الثلاثاء) شمال قطاع غزة، تمت تصفية محمد عودة"، وفق تعبيره.

ولم تعقب "حماس" على الفور بخصوص ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.



وادعى الجيش أن "عودة شغل منصب قائد الذراع العسكري لحماس (كتائب القسام) بعد تصفية عز الدين الحداد، كما شغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات".

وأضاف: "في إطار النشاط لتصفية عودة، تمت مهاجمة مبانٍ في قلب مدينة غزة كانت تستخدم كمخابئ له، وذلك بعد متابعة استخباراتية استمرت أشهر".

كما ادعى أن "عودة من آخر القادة الكبار في الذراع العسكري لحماس الذين أشرفوا على التخطيط والتنفيذ لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وعلى إدارة القتال ضد الجيش الإسرائيلي".

وفي ذلك اليوم، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.