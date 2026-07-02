إسرائيل تعلن اعتقال مواطن من طاجيكستان بشبهة التخابر مع إيران تقول إنه يحمل جواز سفر روسيا واتهمته بتوثيق مواقع سقوط صواريخ إيرانية وتصوير منشآت داخل إسرائيل..

القدس/ الأناضول

أعلنت إسرائيل، الخميس، أنها اعتقلت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مواطنا من طاجيكستان يحمل جواز سفر روسيا، بتهمة التخابر مع إيران.

وقالت الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، في بيان مشترك وصلت نسخة منه إلى الأناضول، إنه "تم إلقاء القبض على مواطن أجنبي واستجوابه للاشتباه في قيامه بمهام أمنية لصالح عناصر استخباراتية إيرانية".

وأضاف البيان: "أُلقي القبض في يونيو/حزيران 2026 على بهروز سوبيرغون، وهو مواطن أجنبي من طاجيكستان يحمل جواز سفر روسي، للاشتباه في ارتكابه جرائم أمنية تتعلق بالتواصل مع عناصر استخباراتية إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيه منها".

وتابع: "كشف التحقيق أن بهروز كان على اتصال، منذ يناير/كانون الثاني 2026، بعميل أجنبي إيراني، وأن معظم أنشطته الأمنية كانت خلال حرب (زئير الأسد)، حيث سعى إلى مساعدة إيران على تحقيق مكاسب عملياتية ودعم أهدافها في الساحة الدولية ضد دولة إسرائيل".

وبحسب البيان، فإن "عرض العمل الذي تلقاه بدأ ظاهريا كعمل بريء، لكنه سرعان ما أدرك أنه صادر عن عميل إيراني، ومع ذلك استمر في التواصل معه".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن "المهام التي نُفذت لصالح العميل الإيراني شملت توثيق مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية خلال عملية (زئير الأسد) ونقلها، وتصوير ميناء حيفا، ومحاولة تصوير منشأة أمنية حساسة في شمال البلاد، إضافة إلى المساعدة في تجنيد أشخاص آخرين لصالح جهات إيرانية".

وأضافت: "تم تقديم تصريح مدعٍ ضده اليوم في المحكمة المركزية بتل أبيب، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام خطيرة وطلب تمديد توقيفه".

وكانت إسرائيل قد أعلنت خلال السنوات القليلة الماضية اعتقال عشرات الأشخاص بتهم التخابر مع عملاء إيرانيين.