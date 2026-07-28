إسرائيل تعلن إطلاق صاروخ اعتراضي بالخطأ خلال قصف جنوب لبنان

إسطنبول/ الأناضول

أطلق الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، صاروخًا اعتراضيًا بالخطأ باتجاه قذائف مدفعية كانت قواته قد أطلقتها على أهداف في جنوب لبنان.

وقال الجيش، في بيان: "قبل وقت قصير، أُطلق صاروخ اعتراضي بالخطأ باتجاه قذائف مدفعية أطلقتها قواتنا نحو لبنان".

وأضاف أنه فتح تحقيقًا في ملابسات الحادث، مشيرًا إلى أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار، وفقًا للسياسة المعتمدة.

وتواصل إسرائيل شن هجمات على أهداف في جنوب لبنان، وسط دمار واسع ألحقته بالمنطقة، رغم اتفاق "صيغة الإطار" الموقع بين تل أبيب وبيروت في واشنطن، في 26 يونيو/حزيران الماضي، ضمن مسار تفاوضي مستمر برعاية أمريكية.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان، أسفر عن مقتل 4 آلاف و332 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و236 آخرين، فضلًا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال عدوانها الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وسورية، وترفض الانسحاب منها أو القبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة، في مخالفة لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.