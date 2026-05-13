إسرائيل تعلن إطلاق "حزب الله" صواريخ على جنودها جنوبي لبنان

القدس / الأناضول

قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن "حزب الله" أطلق عدة صواريخ على قواته المتوغلة جنوبي لبنان، ما تسبب في دوي صفارات الإنذار بمستوطنة زرعيت شمالا.

ولم يصدر على الفور تعليق من "حزب الله"، لكنه يطلق بوتيرة يومية صواريخ ومسيّرات على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل ردا على خروقات وقف إطلاق النار الممدد حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد السكان، بحسب معطيات رسمية لبنانية.

وأعلن الجيش في بيان، تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة زرعيت القريبة من الحدود مع لبنان، قبل أن يصدر بيانا آخر قال فيه إن "حزب الله" أطلق عدة صواريخ تجاه قواته جنوبي لبنان.

وادعى أن الصواريخ "سقطت قرب القوات، ولم تُسجّل أي إصابات في صفوفها".

وأشار إلى تفعيله الإنذارات بعد إطلاق الصواريخ "وفقا للسياسة المتبعة".

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

