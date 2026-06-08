أعلى حصيلة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق بيان نادي الأسير الفلسطيني..

إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيات بالضفة وحصيلة الأسيرات ترتفع إلى 95 أعلى حصيلة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق بيان نادي الأسير الفلسطيني..

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

قال نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيات في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المعتقلات في سجون تل أبيب إلى 95.

وأضاف النادي، في بيان وصل الأناضول، بارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل إلى 95، عقب اعتقال الجيش فجر الاثنين ثلاث نساء من بلدة كوبر شمال غربي مدينة رام الله (وسط)، ومدينة جنين، ومخيم العين في محافظة نابلس (شمال).

ولفت إلى أن هذا العدد هو الأعلى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكد أن من بين الأسيرات اللواتي اعتقلهن الجيش الإسرائيلي اليوم زوجة أسير فلسطيني.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسبوع الماضي أربع طالبات من جامعة بيرزيت (وسط)، بينهن خريجة، وفتاة من رام الله تعاني من إعاقة حركية.

نادي الأسير قال إن حملات الاعتقال بحق النساء تشهد "تصاعدا متواصلا" منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدا أن "الاعتداءات والانتهاكات بحق الأسيرات بلغت مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة".

وقال إن الشهادات والمعطيات الواردة من السجون تشير إلى تعرض الأسيرات لعمليات قمع ممنهجة واعتداءات بالضرب والتنكيل والإذلال، إلى جانب ظروف اعتقال قاسية.

ومنذ تولي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مهامه أواخر 2022، تفاقمت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون تل أبيب، بما فيها الضرب المبرح والتجويع والإهمال الطبي والاغتصاب.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.