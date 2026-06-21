ومن بين المعتقلين أكاديمي وشقيقان من رام الله وآخران من طولكرم، وفق مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني

إسرائيل تعتقل 14 فلسطينيا بينهم طفل في الضفة الغربية ومن بين المعتقلين أكاديمي وشقيقان من رام الله وآخران من طولكرم، وفق مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني

رام الله/ الأناضول



اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأحد، 14 فلسطينيا بينهم طفل، خلال مداهمات نفذها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وفق مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني.

وقال المكتب، في بيان، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدات ومخيمات في محافظات رام الله والبيرة وطولكرم والخليل، وداهمت منازل فلسطينيين وفتشتها قبل تنفيذ عمليات اعتقال.

وأضاف أن القوات اعتقلت 7 فلسطينيين من قرية دورا القرع شمال رام الله، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت الشاب تيسير أبو شربك، عقب اقتحام منزل عائلته في مخيم الأمعري بمدينة البيرة، والدكتور مازن الرنتيسي بعد مداهمة منزله في حي الطيرة بمدينة رام الله.

وفي بلدة ترمسعيا شمال رام الله، اعتقلت القوات شقيقين بعد اقتحام منزلهما، فيما اعتقلت شقيقين آخرين من بلدة قفين شمال طولكرم عقب مداهمة منزليهما.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية وافي اخليل ونجله عمر (15 عاما) خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال المحافظة، قبل أن تفرج عن الأب وتبقي على اعتقال نجله.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن حملات الاعتقال الإسرائيلية تتواصل في مختلف مناطق الضفة الغربية، وتشمل فئات مختلفة من الفلسطينيين، بينهم أطفال وأكاديميون.



وبشكل شبه يومي، يقتحم الجيش الإسرائيلي مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة، وينفذ مداهمات وعمليات اعتقال، تترافق مع اعتداءات على المواطنين وتخريب للمنازل والعبث بمحتوياتها.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون أوضاعا قاسية تشمل التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي عبر الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.

