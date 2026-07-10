حيث سلمته قرار الإبعاد قبل الإفراج عنه، وفق بيان لمحافظة القدس..

إسرائيل تعتقل مفتي القدس عقب خطبة الجمعة وتبعده عن الأقصى أسبوعا حيث سلمته قرار الإبعاد قبل الإفراج عنه، وفق بيان لمحافظة القدس..

القدس/ الأناضول



اعتقلت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عقب إلقائه خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى، قبل أن تفرج عنه بعد تسليمه قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد لمدة أسبوع.

وقالت محافظة القدس، في بيان: "أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، بعد اعتقاله عقب انتهائه من إلقاء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك".

وأضافت: "سلّمت سلطات الاحتلال الشيخ محمد حسين قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قبل الإفراج عنه".

ولم يصدر تعليق فوري من الشرطة الإسرائيلية على القرار، حيث أصدرت خلال الأعوام الأخيرة قرارات مشابهة بحق خطباء الأقصى.

وفي وقت سابق، شارك عشرات آلاف الفلسطينيين في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، حيث قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تقرير الأحد، إن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى 26 مرة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وبحسب التقرير، اقتحم 4 آلاف و212 مستوطنا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، بحماية قوات إسرائيلية.