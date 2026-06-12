تواصل هجماتها على لبنان في خرق لوقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل

إسرائيل تشن غارات جوية وقصفا مدفعيا على جنوبي لبنان تواصل هجماتها على لبنان في خرق لوقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

شن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة غارات جوية وقصفا مدفعيا على عدة بلدات في جنوبي لبنان، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيّرة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة جبشيت بقضاء النبطية، فيما أغار الطيران الحربي على منطقة عريض دبين في قضاء مرجعيون.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الليل تفجيرا في سهل بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة بيوت السياد بقضاء صور.

وفي سياق متصل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي قلاويه والبياض في صور، فيما واصلت المسيّرات الإسرائيلية التحليق على علو منخفض فوق بلدة البيسارية في قضاء صيدا، والمناطق المجاورة.

وتواصل إسرائيل هجماتها على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار إلى 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.