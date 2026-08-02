إسرائيل تسحب قوات اللواء 401 من جنوب لبنان وفق رصد الأناضول لبيانات الجيش الإسرائيلي قُتل 9 ضباط وجنود من اللواء منذ مارس 2026..

إسطنبول/زين خليل/الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، سحب قوات اللواء 401 مدرعات من جنوب لبنان بعد 8 شهور من تنفيذ عمليات عسكرية في البلد العربي، قتل خلالها 9 من ضباط وجنود اللواء.

وقال الجيش في بيان إن قوات للواء 401، تحت قيادة الفرقة 91، "أنهت مهمتها في جنوب لبنان".

وأضاف: "قبل ثمانية أشهر، بدأت القوات مهمتها التي شملت عمليات دفاعية على طول الخط الحدودي وعمليات هجومية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، بهدف إزالة التهديدات عن دولة إسرائيل"، وفق البيان.

وادعى الجيش أن قوات اللواء دمرت خلال عملياتها أكثر من 1200 بنية تحتية تابعة لحزب الله، بما في ذلك أنفاق تحت الأرض يبلغ طولها الإجمالي مئات الأمتار، تم تدميرها بالتعاون مع قوات "يهالوم" (وحدة الهندسة القتالية الخاصة).

كما ادعى أن هذه القوات عثرت على أكثر من 600 وسيلة قتالية، وقتلت أكثر من 60 عنصراً من حزب الله.

ونقل البيان عن قائد اللواء 401، العقيد يوآف شنايدر قوله إن "إنجازات اللواء في لبنان تحققت بثمن باهظ، سواء من مقاتلي اللواء أو من أفراد فريق القتال التابع له".

ووفق رصد الأناضول لبيانات الجيش الإسرائيلي قُتل 9 ضباط وجنود إسرائيليين من قوات اللواء في جنوب لبنان منذ مارس/آذار 2026.

كما أصيب العديد بينهم قائد اللواء السابق العقيد مئير بيدرمان، الذي أصيب بجروح خطيرة جراء هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في مايو/ أيار الماضي.

وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان سحب قوات لواء المظليين 551 التابع للفرقة 91 "بعد شهرين من النشاط العملياتي بجنوب لبنان".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل هجمات على لبنان، أسفرت عن مقتل 4 آلاف و333 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم توقيع بيروت وتل أبيب في 26 يونيو/ حزيران الماضي اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".​​​​​​​