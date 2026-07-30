إسرائيل تستهدف محولًا للكهرباء وتقطع التيار عن 3 مناطق شمال رام الله في بلدة ترمسعيا وقريتي أبو فلاح والمغير المجاورتين وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر محلية للأناضول

رام الله/ الأناضول

استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، محولًا رئيسيًا للكهرباء في بلدة ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة وقريتي أبو فلاح والمغير المجاورتين.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن قوة راجلة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت ترمسعيا، وتجوّلت في عدد من أحيائها وشوارعها، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، قبل أن تستهدف محول الكهرباء الرئيسي، ما تسبب بانقطاع التيار عن البلدات الثلاث.

وأضافت أن طواقم مختصة تعمل على إعادة التيار الكهربائي.

وفي محافظة نابلس شمالي الضفة، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، قرية بورين جنوب المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وفق مصادر محلية للأناضول.

وأوضحت المصادر أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وأضافت أن مستوطنين دخلوا القرية بالتزامن مع اقتحام الجيش، وحاولوا مهاجمة مصنع للباطون (الخرسانة) في الجهة الغربية منها، كما اقتحموا المنطقة الشرقية، دون أن ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا خلال الفترة نفسها.