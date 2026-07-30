لم يسفر القصف عن إصابات، وفق وكالة الأنباء السورية..

إسرائيل تستهدف بالمدفعية محيط "تل الأحمر الشرقي" جنوبي سوريا لم يسفر القصف عن إصابات، وفق وكالة الأنباء السورية..

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

استهدف الجيش الإسرائيلي، الخميس، بالمدفعية محيط منطقة "تل الأحمر الشرقي" بريف القنيطرة الجنوبي، جنوب غربي سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "قوات الاحتلال أطلقت ثلاث قذائف مدفعية باتجاه محيط المنطقة، دون وقوع إصابات".

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي بشأن القصف أو أسبابه، كما لم تعلق السلطات السورية على الحادثة حتى الساعة 7:00 ت.غ.

وتشهد مناطق جنوب سوريا منذ أشهر توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

وتصاعدت هذه التحركات عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.

وتطالب دمشق بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية، وتؤكد أن الإجراءات التي تتخذها هناك باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، داعية المجتمع الدولي إلى إلزامها بالانسحاب من الجنوب السوري.