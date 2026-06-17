إسرائيل تستدعي سفير بيلاروسيا بعد تصريح لوكاشينكو عن "هولوكوست غزة" الخارجية الإسرائيلية وصفت تصريحات الرئيس البيلاروسي بأنها "معادية للسامية وغير مقبولة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"..

خالد يوسف/ الأناضول

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، سفير بيلاروسيا لدى تل أبيب للاحتجاج على تصريحات للرئيس ألكسندر لوكاشينكو اتهم فيها إسرائيل بارتكاب "هولوكوست في غزة"، وفق صحيفة عبرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية عيدان بار طال استدعى السفير البيلاروسي لدى تل أبيب يوري ياروشفيتس "لتوبيخه" بشأن تصريحات رئيس بلاده.

وكان لوكاشينكو شن، خلال تصريحات متلفزة، هجوما لاذعا على إسرائيل، واتهم "اللوبي اليهودي" بالتدخل في السياسة الأمريكية وجر الولايات المتحدة إلى مواجهة مع إيران.

وقال إن "حجم الدمار الذي شهدته غزة دفع كثيرين إلى إعادة النظر في الرواية التاريخية للهولوكوست"، على حد تعبيره.

وتابع: "كثيرون بدأوا ينظرون إلى التاريخ ويتساءلون: أي محرقة؟ كيف نتحدث عن محرقة وقد قتل الإسرائيليون هذا العدد الهائل من الناس في غزة، وخاصة النساء والأطفال؟ لقد مُحي كل شيء من على وجه الأرض".

وأفادت الصحيفة العبرية بأن المسؤول الإسرائيلي زعم خلال لقائه السفير البيلاروسي أن "تصريحات لوكاشينكو شائنة ومعادية للسامية وغير مقبولة".

وقال بار طال، وفق الصحيفة، إن "إسرائيل ترفض بشدة المقارنة بين أهوال المحرقة النازية، والحرب على الإرهاب"، في إشارة إلى الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

يتبع//