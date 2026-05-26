إسرائيل تستدعي جنود احتياط تمهيدا لتوسيع عدوانها على لبنان

القدس / الأناضول

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الجيش أصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط، وذلك استعدادا لتوسيع عملياته العسكرية في لبنان.

وأضافت الهيئة (رسمية) أن "الجيش بدأ تعبئة جنود احتياط لزيادة النشاط خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان"، مشيرة إلى أن جنودا تم تسريحهم خلال الايام الماضية طلب منهم العودة فورا إلى الخدمة.

ولم توضح عدد الجنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم، لكنها أفادت بأن القرار يأتي عقب انتقادات وجهها رئيس الأركان إيال زامير خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني "الكابينت"، وسط شكاوى من ضباط كبار بأن يد الجيش "مقيدة".

وبحسب الهيئة، ادعى الجيش أن المفاوضات مع الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق مع لبنان حدت من قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات خارج "الخط الأصفر"، رغم تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة وعبوات وإطلاق نار من "حزب الله".

وفي أبريل/نيسان أعلن الجيش الإسرائيلي فرض "الخط الأصفر" جنوب نهر الليطاني في لبنان، وهو خط وهميّ يحدد المنطقة الممتدة منه وصولا إلى الحدود على أنها "أمنية عازلة" في تكرار لنموذج قطاع غزة.

ونقلت عن زامير قوله خلال نقاش أمني مصغر هذا الأسبوع إن "المباني في بيروت يجب أن تتعرض لهجوم ردا على تهديد مسيرات حزب الله المفخخة".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى مقتل "6 جنود ومدني إسرائيلي واحد" في هجمات "حزب الله" بالمسيرات المفخخة.

ويعلن الجيش شبه يوميا مقتل أو إصابة جنود جراء هجمات "حزب الله" باستخدام مسيرات متطورة يصعب رصدها أو التشويش عليها.

وتعتمد هذه المسيرات على ألياف ضوئية رفيعة تنفلت تدريجيا من بكرة أثناء الطيران، ما يتيح نقل الأوامر والصور مباشرة دون الحاجة إلى موجات راديو أو نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، ويجعل بصمتها الإلكترونية منخفضة.

كما ذكرت هيئة البث أن "الكابنيت" سيعقد اجتماعا مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث الملفين اللبناني والإيراني.

وقبل ساعات، قالت "هيئة البث" العبرية الرسمية، إن "الجيش الإسرائيلي عرض على المستوى السياسي خططًا لتوسيع الهجمات في لبنان لكسر المعادلة أمام حزب الله".

يأتي ذلك عقب تهديدات أطلقها نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله" وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق الإسرائيلي من هجمات الطائرات المسيّرة.

والاثنين، قتل 24 لبنانيا جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات شرقي وجنوبي لبنان، وفق رصد الأناضول لوكالة الأنباء اللبنانية وبيانات الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 2 مارس/ آذار، تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن 3 آلاف و151 قتيلا و9 آلاف و571 جرحا حتى مساء الأحد، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.