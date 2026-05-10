هما البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك وذلك بعد 10 أيام من اختطافهما واحتجازهما بشكل غير قانوني..

إسرائيل ترحل ناشطين من أسطول الصمود اختطفتهما من المياه الدولية هما البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك وذلك بعد 10 أيام من اختطافهما واحتجازهما بشكل غير قانوني..

زين خليل/ الأناضول

أعلنت إسرائيل، صباح الأحد، ترحيل ناشطي أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، بعد 10 أيام من اختطافهما من المياه الدولية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "بعد استكمال التحقيق معهما، تم اليوم ترحيل المحرّضَين سيف أبو كشك وتياغو أفيلا من أسطول الاستفزاز"، على حد وصفها.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل لن تسمح بأي خرق لما زعمت أنه "حصار بحري قانوني مفروض على غزة".

ومنذ صيف 2007 تحاصر إسرائيل غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية جراء حرب إبادة جماعية بدأتها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلّفت الإبادة أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

والسبت، قال مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل عبر بيان إن أفيلا وأبو كشك احتُجزا بشكل غير قانوني، بعدما اختطفتهما البحرية الإسرائيلية من المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أنه خلال احتجازهما وضعتهما السلطات الإسرائيلية في عزل تام وتحت ظروف عقابية، رغم الطابع المدني البحت لمهمتهما، ودخل الناشطان في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما تعرضا له.

وتابع المركز على أنهما اختطفا من سفينة ترفع العلم الإيطالي، ما يضعهما تحت الولاية القضائية الإيطالية.

وشدد على أن عملية اختطافهما واحتجازهما "تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأدانت الحكومة الإيطالية الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها "غير قانونية".

وفي 3 مايو/ أيار الجاري، قال المركز في بيان إن الناشطين قدّما أمام محكمة إسرائيلية شهادات عن تعرضهما لعنف جسدي شديد، شمل الضرب واحتجازهما في العزل وتعصيب أعينهما لأيام في عرض البحر.

وشن الجيش الإسرائيلي في 29 أبريل/ نيسان الماضي عدوانا غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفا قوارب تقل ناشطين ضمن أسطول الصمود، الذي كان على متنه 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

واحتجز الجيش 21 قاربا كان على متنها نحو 175 ناشطا، فيما واصلت بقية القوارب إبحارها نحو المياه الإقليمية اليونانية.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة سبتمبر/ أيلول 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في الشهر التالي، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل الإبادة في غزة عبر حصار مستمر وقصف يومي قتل 850 فلسطينيا وأصاب 2433، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي.

كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهرة إلى غزة، التي تعاني من تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية.