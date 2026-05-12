إسرائيل تدعي مهاجمة 1100 هدف لـ"حزب الله" منذ بدء الهدنة في لبنان

القدس / الأناضول

ادعى الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه هاجم 1100 هدف لـ"حزب الله" وقتل 350 من عناصره منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان يوم 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال الجيش في بيان: "منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار، قمنا بتصفية أكثر من 350 عنصرا في جنوب لبنان، إلى جانب مهاجمة أكثر من 1100 هدف تابع لمنظمة حزب الله".

وزعم أن بين الأهداف "مباني مستخدمة لأغراض عسكرية كان ينشط منها عناصر منظمة حزب الله، ومستودعات وسائل قتالية، ومنصات إطلاق محمّلة وجاهزة للإطلاق، وبنى تحتية إضافية".

ولم يصدر على الفور تعقيب من "حزب الله" على بيان الجيش الإسرائيلي.

ورغم سريان الاتفاق، تواصل إسرائيل خروقاتها اليومية للاتفاق بتنفيذ عمليات وقصف وتفجير لمبان ومنشآت في جنوبي لبنان، ما يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، إن 3 فرق عسكرية تعمل في جنوبي لبنان رغم وقف النار.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد أكثر من شهر من عدوان واسع بدأته إسرائيل على لبنان في 2 مارس/ آذار الماضي، وخلف حتى الاثنين 2869 قتيلا و8730 مصابا، وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.