إسرائيل تدعي مهاجمة "100 هدف لحزب الله" في البقاع وجنوبي لبنان

القدس / الأناضول

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه شن غارات على شرقي وجنوبي لبنان خلال الليلة الماضية، زاعما أنها استهدفت 100 هدف ومسلحين تابعين لـ"حزب الله".

وقال الجيش في بيان: "خلال ساعات الليل، هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 بنية تحتية معادية ومسلحين تابعين لمنظمة حزب الله في البقاع ومناطق مختلفة في جنوب لبنان".

وادعى أن الغارات استهدفت في منطقة البقاع "بنى تحتية ومستودع وسائل قتالية"، فيما طالت في جنوب لبنان "أكثر من 90 مستودع أسلحة ومقرات قيادة ومواقع رصد" قال إنها تابعة لـ"حزب الله".

في المقابل، تظهر مقاطع فيديو نشرها الجيش الإسرائيلي وأخرى متداولة على منصات التواصل الاجتماعي أن ما يصفه الجيش بـ"البنى التحتية" هي في الواقع منازل ومبان سكنية.

وصعدت إسرائيل من عدوانها على لبنان، عقب تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله" وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق من هجمات الحزب بالطائرات المسيّرة.

والاثنين، قتل 24 لبنانيا جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات بشرقي وجنوبي لبنان، حسب رصد الأناضول

ومنذ 2 مارس تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3185 قتيلا و9633 جريحا حتى مساء الاثنين، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

