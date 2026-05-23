إسرائيل تدعي قصف موقع إنتاج أسلحة تحت الأرض شرقي لبنان ومهاجمة ما قالت إنها "بنى تحتية لحزب الله" في صور، دون تعقيب فوري من الحزب أو السلطات اللبنانية

ادعت إسرائيل، السبت، استهداف ما قالت إنه موقع تحت الأرض لإنتاج الأسلحة في البقاع شرق لبنان و"بنى تحتية لحزب الله" في مدينة صور جنوبي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الليلة الماضية (السبت)، هاجمنا موقعا تحت الأرض تابعًا لحزب الله في منطقة البقاع".

وزعم أن هذا الموقع "كان يستخدمه عناصر التنظيم لإنتاج وسائل قتالية تهدف إلى استهداف مواطني إسرائيل وقواتنا العاملة في جنوب لبنان".

وتابع أنه استهدف "بنى تحتية لحزب الله في منطقة مدينة صور"، مدعيا أن مسلحي الحزب عملوا انطلاقا منها للتخطيط لهجمات ضد قواته وتنفيذها.

ولم يصدر تعقيب فوري من "حزب الله" أو السلطات اللبنانية بشأن ادعاءات إسرائيل.

يأتي ذلك فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ فجر السبت، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدف عدة مدن وبلدات جنوبي لبنان، ما أسفر عن 5 قتلى وأضرار جسيمة بمستشفى وعدة منازل، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي هجوما موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 3 آلاف و111 شخصا وإصابة 9 آلاف و432 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.