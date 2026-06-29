فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "قوات الاحتلال الاسرائيلي فجّرت نفق وادي حسن في بلدة مجدل زون بقضاء صور، وسُمع صدى دوي الانفجار في القرى المجاورة"

إسرائيل تدعي تدمير نفق لـ"حزب الله" في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "قوات الاحتلال الاسرائيلي فجّرت نفق وادي حسن في بلدة مجدل زون بقضاء صور، وسُمع صدى دوي الانفجار في القرى المجاورة"

القدس، بيروت/ سعيد عموري، نعيم برجاوي/ الأناضول

ادعت إسرائيل، مساء الأحد، تدمير نفق تابع لـ"حزب الله" في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان، يحتوي على "وسائل قتالية".

جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بعد يومين من توقيع اتفاق الإطار بين تل أبيب وبيروت.

فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "قوات الاحتلال الاسرائيلي فجّرت نفق وادي حسن في بلدة مجدل زون بقضاء صور، وسمع صدى دوي الانفجار في القرى المجاورة".

وقال بيان نتنياهو وكاتس، إن "الجيش الإسرائيلي دمّر بنية تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله، في مجدل زون جنوب لبنان، وذلك في إطار عملية عسكرية تحمل اسم (نهاية المطاف)".

وذكر البيان، أن "النفق يمتد لأكثر من 200 متر وبعمق يتجاوز 25 مترًا".



وادعى أنه كان يحتوي على "مئات الوسائل القتالية وعدد من منصات الإطلاق التي خُصصت لاستهداف الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن إسرائيل "أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا، إلى جانب ممثلها في لبنان، بعملية تدمير هذه البنية التحتية".

وقال البيان، إن "قوات الجيش ستواصل عملياتها في منطقة الجنوب اللبناني بهدف تدمير ما تبقى من بنى تحتية لحزب الله، وإزالة التهديدات عن بلدات شمال إسرائيل"، وفق ادعائه.

يتبع///