إسرائيل تدعي انخفاض عدد فرق الجيش المتوغلة في لبنان إلى 2

القدس/ الأناضول

ادّعى الجيش الإسرائيلي أن عدد قواته المتوغلة في لبنان انخفض إلى فرقتين من أصل 5 فرق توغلت في مارس/آذار الماضي.

وقال في بيان نشرته إذاعة الجيش الاثنين: "بعد ثلاثة أشهر من القتال، أنهت الفرقة 146عملياتها في جنوبي لبنان".

وأضاف: "خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عملت الفرقة 146 في الخطوط الأمامية في جنوب لبنان".

وادعى أن "القوات قضت خلال عملياتها على أكثر من 550 مسلحا ودمرت أكثر من 2700 بنية تحتية"، وفق مزاعمه.

من جهتها، أشارت إذاعة الجيش إلى أنه بذلك "انخفض عدد الفرق العسكرية المتوغلة في لبنان إلى 2 بعد أن كان عددها 5 في بداية العملية العسكرية الحالية".

وقالت: "بعد ثلاثة أشهر من الدفاع عن مستوطنات الجليل الغربي وشن هجوم على رأس البياضة، على عمق حوالي 12 كيلومترًا داخل لبنان، أنهت فرقة الاحتياط 146 مهمتها في الأيام الأخيرة، ونقلت مسؤولية القطاع الغربي إلى الفرقة 91".

وأضافت الإذاعة: "يوجد الآن فرقتان في جنوبي لبنان، الفرقة 91 والفرقة 36، ويأتي هذا بعد أن كانت 5 فرق تعمل في القطاع مع بداية العملية الحالية في لبنان".

