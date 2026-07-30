الخطوة جاءت خلال اقتحام الجيش بلدة تل، بعد أيام من هجوم للمستوطنين..

إسرائيل تحول 4 منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية في نابلس الخطوة جاءت خلال اقتحام الجيش بلدة تل، بعد أيام من هجوم للمستوطنين..

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

حوّل الجيش الإسرائيلي، الخميس، أربعة منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامه بلدة تل، جنوب غربي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد أيام من هجوم للمستوطنين على البلدة.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن قوات الجيش اقتحمت البلدة صباحا واستولت على أربعة منازل فلسطينية وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

وأضافت المصادر أن القوات اقتحمت أيضًا المنطقة الواقعة بين بلدتي تل وصرة، دون أن ترد أنباء فورية عن اعتقالات أو مواجهات.

ويأتي الاقتحام بعد أيام من هجوم شنه مستوطنون على بلدة تل، أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، إلى جانب إحراق منازل وممتلكات فلسطينية، وسط اتهامات للجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمهاجمين.

كما يتزامن الاقتحام مع دعوات أطلقها مستوطنون لتنظيم مسيرة، الجمعة المقبل، إلى الموقع الذي قُتل فيه إسرائيليان قرب البلدة.

وتشهد بلدة تل، شأنها شأن مناطق عدة في الضفة الغربية، تصاعدًا في اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، وسط استمرار التوتر الميداني.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا.

