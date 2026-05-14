إسرائيل تبحث مع واشنطن سيناريوهات استئناف الحرب على إيران

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

ادعت هيئة البث العبرية، الخميس، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين وأمريكيين بحثوا خلال الأسبوع المنصرم، سيناريوهات استئناف المواجهة مع إيران، وسط ترجيحات إسرائيلية بأن يحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقفه من مستقبل الحرب عقب عودته من زيارته إلى الصين نهاية الأسبوع.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن مباحثات جرت بين مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي وقيادة المنطقة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، تناولت احتمالات استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، إلى جانب خيارات أمريكية أخرى، من بينها تشديد الحصار في مضيق هرمز ضمن ما يسمى عملية "مشروع الحرية".

وبحسب الهيئة، نقلت إسرائيل إلى واشنطن رسالة مفادها أنها معنية بالعودة إلى القتال، معتبرة أن الحرب على إيران انتهت "في وقت مبكر أكثر مما ينبغي".

وأضافت أن أحد السيناريوهات التي نوقشت يتمثل في تنفيذ ضربات أمريكية محددة ضد منشآت وقود وطاقة داخل إيران، بهدف الضغط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات والتخلي عن برنامجها النووي.

وذكرت الهيئة، أن إسرائيل أجرت استعدادات لاحتمال رد إيراني، بما يشمل مواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، في حال تقرر استئناف الهجمات.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أمام ترامب خيارين رئيسيين؛ استئناف الحرب، وهو ما يدعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو العودة إلى تشديد الحصار البحري في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "نحن مستعدون لاحتمال أن نُطلب قريبا للعمل (للقتال) مجددا في إيران"، وفق المصدر ذاته.

ويجري الرئيس ترامب، زيارة إلى الصين التي وصلها الأربعاء، في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ 8 أعوام ونصف، وتستمر 3 أيام يرافقه فيها وفد واسع يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية وكبرى الشركات الأمريكية.

وستتمحور أبرز الملفات على جدول أعمال الزيارة حول التجارة، وحرب إيران، وتايوان، وسباق الذكاء الاصطناعي، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ويشهد مضيق هرمز وبحر العرب صراعا بحريا وأزمة أمنية متصاعدة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما خلفّ أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.