إسرائيل.. المعارضة تتراجع إلى 60 مقعدا بحال إجراء انتخابات مبكرة

القدس / خالد يوسف / الأناضول

- المعارضة تبقى على بعد مقعد واحد من الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة

- بالمقابل يحصل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 50 مقعدا

أظهر استطلاع للرأي، الجمعة، تراجع المعارضة الإسرائيلية إلى 60 مقعدا في الكنيست بحال إجراء انتخابات مبكرة، لتبقى على بعد مقعد واحد من الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، مقابل 50 مقعدا لمعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأجرت الاستطلاع صحيفة "معاريف" بالتعاون مع معهد "لازار" الإسرائيلي (خاص)، خلال الفترة الممتدة بين 24- 25 يونيو/ حزيران الجاري، على عينة عشوائية من 500 إسرائيلي، بهامش خطأ بنحو 4.4 بالمئة.

وأفاد الاستطلاع بأن المعارضة ستحصل على 60 مقعدا في الكنيست (البرلمان) بحال جرت انتخابات اليوم، فيما يحصل الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو على 50 مقعدا، و10 للأحزاب العربية.

وتُظهر نتائج الاستطلاع الحالي تراجعا في شعبية المعارضة بعدما هبط رصيدها من 61 إلى 60 مقعدا في الكنيست مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، بما كان يمكنها من تشكيل حكومة، مقابل ارتفاع معسكر نتنياهو من 49 إلى 50.

وأوضحت الصحيفة أن حزب "معا" بزعامة نفتالي بينيت ويائير لابيد خسر 10 مقاعد في شهرين، إثر تراجعه إلى 18 مقعدا فقط، بعد حصول الليكود على 22 مقعدا، وحزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت على 21 مقعدا.

وقالت الصحيفة إن حزب الليكود عزز موقفه على خلفية إعلان نتنياهو رفضه انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان.

والخميس، قال نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في جنوبي لبنان، فيما أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الجيش لن ينسحب من المنطقة العازلة في جنوبي لبنان "حتى في حال تعرضه لضغوط أمريكية".

جاء ذلك تزامنا مع ما أفادت به وسائل إعلام عبرية حول تعثر المفاوضات الجارية في واشنطن بشأن لبنان، وسط خلافات بين بيروت وتل أبيب بشأن الانسحاب الإسرائيلي، رغم طرح الولايات المتحدة خطة لتقريب وجهات النظر.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الحرب على إيران كان "الليكود" يملك 28 مقعدا لكنه تراجع إلى 21 الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع توصل واشنطن وطهران لـ"مذكرة تفاهم إسلام آباد" في 14 يونيو/ حزيران، قبل أن يعود للارتفاع إلى 22 مقعدا هذا الأسبوع.

وحول منصب رئاسة الوزراء، أظهر الاستطلاع أن 34 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الأركان الأسبق، زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، هو الأنسب لرئاسة الوزراء في حال تخييرهم بينه وبين رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت.

فيما رأى 26 بالمئة منهم أن بينيت هو الأنسب، وقال 40 بالمئة إنهم لا يعرفون.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في إسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول أو نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

ويأتي الاستطلاع في وقت أعلنت فيه الإدارة الأمريكية الجمعة، تمديد الجولة الخامسة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان يوما إضافيا، بعدما كان مقرر لها أن تنتهي الخميس.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و230 قتيلا، و12 ألفا و179 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.