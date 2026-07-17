يدخل الكنيست في عطلة انتخابية بدءا من الجمعة وحتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة

إسرائيل.. الكنيست يصادق على حل نفسه والانتخابات في 27 أكتوبر يدخل الكنيست في عطلة انتخابية بدءا من الجمعة وحتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة

القدس/الأناضول

صادق الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه استعدادا للانتخابات العامة التي ستجري في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت هيئة البث الرسمية، الجمعة، إن "الهيئة العامة للكنيست صادقت، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تمويل الأحزاب، الذي يتضمن بندا يقضي بحل الكنيست الخامسة والعشرين".

وأضافت: "حظي مشروع القانون، الذي قدمته لجنة الكنيست، بتأييد 62 عضوا، دون تسجيل أي أصوات معارضة أو امتناع عن التصويت".

وتابعت: "بموجب القرار، تدخل الكنيست في عطلة انتخابية حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة للكنيست، والمحدد رسميا في 27 أكتوبر 2026".

وقبيل التصويت على حل الكنيست، أقر النواب سلسلة قوانين كانت مدرجة على جدول الأعمال، من بينها تمديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 32 شهراً، في إطار أمر مؤقت حظي بتأييد أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية، وفق الهيئة.

وبحسب التعديل، فإن تقليص مدة الخدمة إلى 30 شهرا، الذي كان من المفترض أن يسري على من تجندوا في يوليو/ تموز 2024 ويتوقع تسريحهم في يناير/ كانون الثاني 2027، سيؤجل ليطبق على مجندي يونيو/ حزيران 2029، المتوقع تسريحهم في يناير 2032.

وأضافت أن شرح مشروع القانون أرجع تمديد الخدمة النظامية إلى الحاجة الفورية لتلبية أهداف الجيش والاحتياجات الأمنية القائمة.

وستكون الانتخابات المقبلة الأولى منذ عام 1988 التي تُجرى في موعدها، بعد إتمام الكنيست الحالي ولاية كاملة مدتها 4 أعوام.

والكنيست الحالي هو الـ25 منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني.

ولاحقا، احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.