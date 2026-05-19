إسرائيل.. "الكابينت" يناقش استئناف حرب إيران للمرة الثانية في 24 ساعة وصحيفة "يسرائيل هيوم" تقول إن إسرائيل اتخذت استعداداتها تحسبا لاستئناف الحرب ضد إيران..

زين خليل/ الأناضول

أفادت صحيفة عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الاثنين، إمكانية استئناف الحرب ضد إيران، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الخاصة: "عقد نتنياهو مساء اليوم (الاثنين) مرة أخرى اجتماعًا للكابينت المصغّر، وكان في صلب النقاش احتمال اندلاع جولة قتال إضافية مع إيران".

وهذه المرة الثانية التي يعقد فيها نتنياهو اجتماعا للكابينت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق الصحيفة.

ومساء الأحد، عقد نتنياهو اجتماعا للكابينت بعد مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي، لتنسيق "الخطوة القادمة بإيران"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ونقلت "يسرائيل هيوم" عن مصدر مطلع على التحركات الأمريكية قوله إن "شنّ هجوم أمريكي جديد على إيران ليس مسألة ما إذا كان سيحدث، بل مسألة متى".

وحسب المصدر، فإن "الهجوم المخطط له سيكون مختلفًا عن سابقيه، وسيستهدف أهدافًا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تجنب استهدافها حتى الآن".

الصحيفة نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، قولها: "تم اتخاذ خطوات واستعدادات تحسبًا لاحتمال اندلاع جولة قتال جديدة مع إيران".



وتتزايد مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، بين إيران والولايات المتحدة إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.