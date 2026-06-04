"هآرتس" قالت إن 75 طائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي تشغل أكثر من نصف مواقف الطائرات في المطار

إسرائيل.. الطائرات الأمريكية تخنق مطار بن غوريون وتربك السفر "هآرتس" قالت إن 75 طائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي تشغل أكثر من نصف مواقف الطائرات في المطار

القدس / الأناضول

كشفت صحيفة عبرية، الخميس، عن وجود نحو 75 طائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي في مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب، ما يفاقم أزمة الطيران في إسرائيل.

وقالت صحيفة "هآرتس" في تقرير، إن "نحو 75 طائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي تشغل أكثر من نصف مواقف الطائرات في مطار بن غوريون، وتستحوذ أيضا على خانات زمنية للإقلاع والهبوط".

وأضافت أن مسؤولي المطار يحذرون من أنه في حال عدم إيجاد حل، قد تُلغى رحلات 1.5 مليون مسافر هذا الصيف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، أن طائرات التزويد بالوقود الأمريكية متمركزة في مطار بن غوريون منذ 3 أشهر، وتشغل مواقف للطائرات وخانات زمنية للإقلاع والهبوط، ما يزيد الازدحام في البوابة الدولية الرئيسية لإسرائيل منذ اندلاع الحرب مع إيران أواخر فبراير/ شباط.

** تفاقم أزمة الطيران

وقالت "هآرتس" إن وجود هذه الطائرات فاقم أزمة الطيران في إسرائيل، في وقت يقترب حجم حركة المسافرين من الطاقة الاستيعابية القصوى للمطار.

وقدرت سلطات المطار خسائر الإيرادات بنحو 700 مليون شيكل، أي نحو 190 مليون دولار، محذرة من أنها قد تصل إلى ملياري شيكل إذا لم تغادر الطائرات الأمريكية بحلول نهاية العام.

وأضافت الصحيفة أن نحو 75 طائرة أمريكية تشغل 59 موقفا من أصل 99 في مطار بن غوريون، مشيرة إلى أن التوغل العسكري الإسرائيلي في لبنان يؤثر بدوره على حركة الطائرات، ما يثير مخاوف من عدم وجود مساحة كافية لاستيعاب مزيد من الرحلات المدنية قريبا.

ووفق الصحيفة، حُدد عدد المسافرين المغادرين والواصلين إلى مطار بن غوريون بـ70 ألف مسافر يوميا، بسبب القيود المفروضة جراء وجود الطائرات الأمريكية.

وأشارت إلى أن نحو 61 ألفا و600 مسافر مروا عبر المطار الاثنين، بينما يستقبل المطار عادة بين 80 ألفا و100 ألف مسافر يوميا خلال فصل الصيف.

وأضافت أن سلطة المطارات الإسرائيلية خفضت مرتين توقعاتها لعدد المسافرين عبر المطار في 2026، من 22 مليونا إلى 15 مليونا، مع احتمال خفضها مجددا.

وحذر مدير عام سلطة المطارات الإسرائيلية شارون كيدمي، هذا الأسبوع، من احتمال إلغاء رحلات نحو 1.5 مليون مسافر هذا الصيف، بسبب خفض العدد المستهدف سنويا للمسافرين، وفق الصحيفة.

وقالت "هآرتس" إن الاضطرابات الناجمة عن إقلاع وهبوط طائرات التزويد بالوقود دفعت مسافرين إلى الإبلاغ عبر وسائل التواصل عن تأخيرات كبيرة في الرحلات، بينها فترات انتظار طويلة في مطارات خارجية قبل رحلات العودة إلى إسرائيل.

وأضافت أنه لا يوجد لدى الحكومة حاليا حل بديل للطائرات الأمريكية، التي تتمركز نحو 20 منها في مطار رامون جنوبي إسرائيل.

وأوضحت أنه جرى في البداية بحث إمكانية نقل الطائرات إلى قواعد عسكرية، لكن يبدو أنه لا توجد أماكن كافية لها هناك.

وأشارت إلى أن شركات الطيران الإسرائيلية لجأت إلى إيقاف طائراتها في مطارات أوروبية، ما كلفها مبالغ كبيرة.

وقالت إن نحو 30 شركة طيران إسرائيلية وأجنبية تشغل حاليا رحلات في مطار بن غوريون، مقارنة بأكثر من 100 شركة كانت تعمل في إسرائيل قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والحروب التي تلته.

وأوضحت أن بعض الشركات التي استأنفت رحلاتها إلى إسرائيل مؤخرا، مثل الخطوط الجوية البولندية "لوت" والمجرية "ويز إير"، تعمل بطاقة منخفضة.

** طلب سحب الطائرات

من جهتها، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الخميس، أن تل أبيب طلبت من الجيش الأمريكي سحب طائراته من مطار بن غوريون.

وقالت إن إسرائيل تجري محادثات مع واشنطن بهدف خفض عدد طائرات التزويد بالوقود الأمريكية المتوقفة في مطار بن غوريون بشكل ملحوظ.

وأضافت أن الهدف هو نقل بعض هذه الطائرات إلى مطارات أخرى في إسرائيل أو مطارات أخرى بالمنطقة، مع الحفاظ على سلامة الطائرات وأطقمها الأمريكية.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية مطلعة، لم تسمها، أن المطار قادر في هذه المرحلة على استيعاب حجم الرحلات المدنية الحالي، إلا أن زيادة كبيرة متوقعة في عدد الرحلات قبل ذروة موسم السياحة الصيفي، ما يستدعي إخلاء بعض مواقف الطائرات المشغولة حاليا.

وأشارت إلى أن هذه الطائرات نُشرت في إسرائيل خلال المواجهة مع إيران، وأن الإدارة الأمريكية طلبت إبقاءها في البلاد لمدة 72 ساعة بعد التوصل إلى اتفاق محتمل مع طهران.

وأضافت أن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن مثل هذا الاتفاق ليس وشيكا، وسط تزايد القلق لدى مسؤولين مدنيين وأمنيين من تأثير وجود الطائرات على حركة الطيران خلال الصيف.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.