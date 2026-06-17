تظاهروا للاحتجاج على اعتقال ممتنعين عن أداء الخدمة العسكرية

إسرائيل.. الشرطة تفض بالقوة احتجاجا للحريديم أغلقوا طريقا رئيسيا تظاهروا للاحتجاج على اعتقال ممتنعين عن أداء الخدمة العسكرية

خالد يوسف / الأناضول

فضت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، بالقوة محتجين يهود متدينين "حريديم" أغلقوا محورا مروريا، رفضا لاعتقال ممتنعين عن أداء الخدمة العسكرية، وفق إعلام عبري.

وأفادت القناة 12 بأن آلاف "الحريديم" احتشدوا خارج "سجن 10" عند "تقاطع بيت ليد- كفار يونا" المروري الرئيسي الواقع على طريق 57 الواصل بين مدينتي طولكرم ونتانيا، الذي يعد من أكثر المفترقات ازدحاما وسط إسرائيل.

ونشرت القناة، مقطع فيديو وثقت من خلاله توافد آلاف اليهود المتشددين إلى السجن رقم 10 الذي يحتجز فيه المتهربين من الخدمة العسكرية.

من جانبها، أفادت "إذاعة 103 FM" العبرية، بأن الشرطة الإسرائيلية فضت احتجاج الحريديم بالقوة بعد إغلاقهم التقاطع المروري الرئيسي.

ونقلت الإذاعة عن عضوة الكنيست المتطرفة ميخال ميخائيلي، انتقادها للشرطة الإسرائيلية، ووصفت تدخلها بأنه "تصرف لا يليق بالشرطة".

من جهتهم، تداول محللون وكتاب إسرائيليون مشاهد توثق اعتداء عناصر الشرطة على متدينين حاولوا الاحتجاج رفضا لاحتجاز بعض منهم بسبب تهربهم من الخدمة العسكرية.

يتبع///

