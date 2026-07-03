منظمة "أولياء أمور ضد احتجاز الأطفال" الإسرائيلية تقول إن نحو 180 طفلا فلسطينيا معتقلون إداريا ويشكلون أكثر من نصف إجمالي الأطفال الفلسطينيين المعتقلين

إسرائيل.. احتجاج يساري "محدود" ضد اعتقال أطفال فلسطينيين منظمة "أولياء أمور ضد احتجاز الأطفال" الإسرائيلية تقول إن نحو 180 طفلا فلسطينيا معتقلون إداريا ويشكلون أكثر من نصف إجمالي الأطفال الفلسطينيين المعتقلين

القدس/ الأناضول

نظم عشرات الناشطين اليساريين الإسرائيليين، الجمعة، وقفة صامتة أمام سجن "عوفر" الإسرائيلي قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على اعتقال الأطفال الفلسطينيين، ولا سيما استخدام الاعتقال الإداري بحقهم.

وتعكس الوقفة حضورا محدودا لأصوات يسارية وحقوقية داخل إسرائيل تعارض سياسات الاعتقال والانتهاكات بحق الفلسطينيين، في مقابل مزاج عام أوسع أظهر، منذ بداية حرب الإبادة على غزة، التي تزامنت من تصعيد العدوان في الضفة، تأييدا أو قبولا بالسياسات العسكرية الإسرائيلية.

ودعت إلى الوقفة منظمة "أولياء أمور ضد احتجاز الأطفال" الإسرائيلية، التي قالت في منشور عبر منصة "فيسبوك": "نظمنا صباح اليوم وقفة احتجاجية صامتة أمام سجن عوفر، احتجاجا على استخدام الاعتقال الإداري ضد الأطفال الفلسطينيين".

وأضافت المنظمة: "جئنا اليوم، في الأسبوع الذي خرج فيه الأطفال والمراهقون في إسرائيل في إجازة صيفية (بعد انتهاء العام الدراسي)، لنذكرهم بأنه في الوقت نفسه، لا يزال المئات من الأطفال خلف القضبان".

وتابعت: "يُحتجز حاليا نحو 180 طفلا في الاعتقال الإداري، ويشكلون أكثر من 50 بالمئة من إجمالي الأطفال الفلسطينيين المعتقلين".

ووفقا لأحدث معطيات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، تعتقل إسرائيل أكثر من 9 آلاف و400 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 350 طفلا و99 أسيرة.

وتشير المعطيات إلى أن من بين هؤلاء الأسرى 3 آلاف و244 معتقلا إداريا دون توجيه اتهامات محددة.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 أشهر قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يسمى ملفا سريا يمنع محامي المعتقل أو المعتقل نفسه من الاطلاع عليه.

وفي 17 يونيو/ حزيران الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني إن نحو 49 بالمئة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية محتجزون دون لوائح اتهام، سواء تحت بند "المقاتلين غير الشرعيين" أو الاعتقال الإداري.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، اعتقلت تل أبيب نحو 23 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، بينهم نساء وأطفال وأسرى محررون، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وقبل أيام، أصدر مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي تقريرا وثق مقتل 235 طفلا وفتى فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى يونيو 2026، إضافة إلى 5 قتلوا بأيدي مستوطنين.