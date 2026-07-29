قدّمها مكتب المدعي العام الإسرائيلي أمام المحكمة المركزية في تل أبيب..

إسرائيل.. اتهام جندي احتياط بوحدة سرية بالتخابر مع إيران قدّمها مكتب المدعي العام الإسرائيلي أمام المحكمة المركزية في تل أبيب..

القدس/ الأناضول

قدّم مكتب المدعي العام الإسرائيلي لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب بحق جندي احتياط في وحدة سرية، بتهمة التخابر مع عميل إيراني وتقديم معلومات لصالح جهة معادية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "قُدمت لائحة اتهام ضد جندي خدم في الاحتياط بوحدة سرية، على خلفية تواصله مع عميل إيراني وتقديم معلومات لصالح العدو".

وأضافت أن التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) كشف أن المتهم كان على اتصال بشخص عرّف نفسه بأنه مسؤول استخباراتي إيراني.

وأشارت إلى أن المتهم طُلب منه، في إحدى المرات، المساعدة في تجنيد جندي آخر للتواصل مع مسؤولين استخباراتيين.

ونقلت الهيئة عن مسؤول رفيع المستوى مشارك في القضية قوله إن هذه "إحدى أكثر القضايا صدمة".

والأسبوع الماضي، قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بسجن جندي لمدة 5 سنوات بعد إدانته بالتخابر مع "عميل إيراني".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت خلال السنوات الماضية اعتقال عشرات الإسرائيليين بتهم التخابر مع جهات إيرانية مقابل المال.

وفي 13 يونيو/حزيران 2025، شنت إسرائيل هجومًا جويًا وصاروخيًا على الأراضي الإيرانية أطلقت عليه اسم "عملية الأسد الصاعد"، واستمر 12 يومًا، بمشاركة أكثر من 200 مقاتلة حربية.

وردت إيران بإطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، التي شملت هجمات بأكثر من 550 صاروخًا باليستيًا وأكثر من 1000 طائرة مسيرة انتحارية، استهدفت مدنًا ومواقع عسكرية ومنشآت حيوية إسرائيلية.

ودخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة المباشرة خلال الأيام الأخيرة من الحرب، ونفذت ضربات عسكرية ضد إيران.

كما قُتل عدد من الإسرائيليين وأصيب عشرات آخرون جراء سقوط صواريخ أو شظايا صواريخ أطلقت من إيران خلال الهجمات الإسرائيلية والأمريكية عليها، التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأعلنت إيران والولايات المتحدة، في 14 يونيو/حزيران 2026، التوصل عبر مسار تفاوضي بوساطة باكستان إلى اتفاق من 14 بندًا ينص على وقف الحرب وتسوية الخلافات بين الطرفين عبر المفاوضات.

ودخل الاتفاق، المعروف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران 2026، بعد توقيعه إلكترونيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن ترامب أعلن، في 8 يوليو/تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، قبل أن تُستأنف المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية.