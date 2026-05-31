إسرائيل.. أوامر اعتقال إداري بحق 139 أسيرا فلسطينيا ما بين أوامر جديدة وأخرى تجديد، بحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

رام الله/ الأناضول

أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر اعتقال إداري جديدة وأخرى تجديد، بحق 139 أسيرا فلسطينيًا في سجونها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) الأحد، في بيان مشترك، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارات بين أوامر اعتقال جديدة وأخرى تجديد، بحق 139 أسيرا فلسطينيا، تراوحت ما بين شهرين و6 شهور.

وأكد البيان، أن إسرائيل "تواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود ملف سري".

وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون إسرائيل بلغ 3 آلاف و376 معتقلا حتى مايو/ أيار الجاري.

والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة، حيث تدعي السلطات الإسرائيلية وجود "ملف سري" يدين الأسير، ويمنعه ومحاميه من الاطلاع عليه، وبناء عليه يتم إصدار الحكم بحقه لعدة شهور قابلة للتجديد عدة مرات قد تصل لعدة سنوات.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 9 آلاف و400 أسير فلسطيني، يعانون ظروفًا معيشية غاية في الصعوبة، تصاعدت منذ حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات فلسطينية رسمية.