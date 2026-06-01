إسرائيليون يقيمون بؤرة استيطان بمنطقة الأغوار في الضفة الغربية

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

أقام إسرائيليون، الاثنين، بؤرة استيطانية في محافظة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، وفق منظمة حقوقية فلسطينية.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، في بيان وصل الأناضول، إن مستوطنين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية قرب بلدة العوجا بمحافظة أريحا، في إطار التوسع الاستيطاني المتواصل بمنطقة الأغوار.

وأضافت المنظمة أن "آليات تابعة للمستوطنين نفذت أعمال تجريف في الموقع، بالتزامن مع تواجد أعداد كبيرة من قطعان الماشية، بهدف فرض واقع استيطاني جديد على الأرض".

وذكرت أن "البؤر الاستيطانية الرعوية باتت من أبرز الأدوات التي يستخدمها المستوطنون للسيطرة على الأراضي الفلسطينية والتضييق على الفلسطينيين، بما يهدد وجودهم واستمرارهم في مناطق الأغوار".

وتشهد منطقة الأغوار تصاعدا في إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية التي يستخدمها المستوطنون للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها أو استغلالها.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في 30 مارس/آذار الماضي بأن نحو 542 مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية تنتشر في الضفة الغربية، تتمثل في 192 مستوطنة، و350 بؤرة، منها أكثر من 165 بؤرة بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، و59 بؤرة خلال عام 2025 وحده، يقطنها جميعا أكثر من 780 ألف مستوطن.

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر 2023 تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول مرارا إلى نقاط انطلاق لهجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأسفر التصعيد بالضفة عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/أيار الماضي.

