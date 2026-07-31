وسائل إعلام إسبانية قالت إن أكثر من 1500 مهاجر غير نظاميين تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من الوصول إلى سبتة

إسبانيا.. مصرع 18 مهاجرا حاولوا العبور سباحة من المغرب إلى سبتة وسائل إعلام إسبانية قالت إن أكثر من 1500 مهاجر غير نظاميين تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من الوصول إلى سبتة

أنقرة/ الأناضول

لقي 18 مهاجرًا حتفهم أثناء محاولتهم العبور سباحةً من سواحل بلدة القصر الصغير شمالي المغرب، إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، الجمعة، أن أكثر من 1500 مهاجر غير نظامي تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من الوصول إلى سبتة، معظمهم سباحةً، قادمين من السواحل المغربية، فيما لم تصدر السلطات الإسبانية أرقامًا رسمية.

وتقع سبتة ضمن الأراضي المغربية، لكنها تخضع للإدارة الإسبانية، وهي محاطة بسياج، ما يدفع مهاجرين غير نظاميين إلى محاولة دخولها سباحةً عبر مياه البحر المتوسط.

ويحاول مهاجرون من دول إفريقية، بينها المغرب، الوصول إلى أوروبا بطرق غير نظامية، مدفوعين بأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.

وكانت السلطات الإسبانية تدخلت في وقت سابق لوقف محاولة عبور شارك فيها أكثر من 800 مهاجر، انطلقوا من سواحل القصر الصغير باتجاه سبتة.

وعقب تصاعد محاولات الهجرة غير النظامية، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تعبئة جميع إمكانات الحكومة للتعامل مع الوضع، فيما قررت مدريد نشر قوات من الجيش في المنطقة لتعزيز الإجراءات الأمنية.