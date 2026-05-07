إسبانيا تمنح فرانشيسكا ألبانيز وسام الاستحقاق المدني

مدريد/ الأناضول

منح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وسام الاستحقاق المدني للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، تقديرا لجهودها في توثيق وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في قطاع غزة.

وخلال مراسم أُقيمت في مقر رئاسة الوزراء، الخميس، قدَّم سانشيز إلى ألبانيز وسام الاستحقاق المدني الإسباني.

وخلال عامي الإبادة الجماعية في غزة، تبنت ألبانيز مواقف قوية تضامنا مع الفلسطينيين ضد الجرائم الإسرائيلية.

وذكر مكتب رئاسة الوزراء في بيان صحفي أن الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، التي تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين منذ 1 مايو/ أيار 2022، استحقت هذا التكريم بسبب أعمالها التي وثقت وأدانت انتهاكات القانون الدولي في غزة.

وأشار المكتب إلى أن سانشيز وألبانيز عقدا اجتماعا ثنائيا تناولا خلاله الوضع في فلسطين، وضرورة الوقف الفوري للعنف، وبناء سلام دائم قائم على الكرامة والإنسانية.

والأربعاء، طالب سانشيز، المفوضية الأوروبية بتفعيل "آلية التعطيل" من أجل تعليق العقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، وحماية استقلال القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

و"آلية التعطيل"، هي آلية تسمح للاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بقوانين وقرارات الدول الأخرى التي تمس مصالحه.

في فبراير/ شباط 2025، وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذيا ينص على فرض عقوبات على كبار مسؤولي وموظفي المحكمة الجنائية الدولية ردا على إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وفي يوليو/ تموز الماضي، فرضت واشنطن أيضا عقوبات على ألبانيزي، بسبب ما سمته "حملتها" ضد إسرائيل.

وبدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.