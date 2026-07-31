وزارة الداخلية قالت إن الرقم يمثل تقديرات أولية لعدد المهاجرين الذين تمكنوا من العبور باتجاه سبتة خلال الفترة الأخيرة

إسبانيا تقدر دخول 49 ألف مهاجر غير نظامي إلى سبتة في 24 ساعة وزارة الداخلية قالت إن الرقم يمثل تقديرات أولية لعدد المهاجرين الذين تمكنوا من العبور باتجاه سبتة خلال الفترة الأخيرة

أنقرة / الأناضول

قدّرت الحكومة الإسبانية، الجمعة، عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا مدينة سبتة سباحةً أو سيرًا على الأقدام خلال الساعات الـ24 الماضية، بأكثر من 49 ألف شخص.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان نقلته وسائل إعلام دولية أن الرقم يمثل تقديرات أولية لعدد المهاجرين الذين تمكنوا من عبور الحدود باتجاه سبتة خلال الفترة الأخيرة.

ومساء الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إسبانية ومغربية، بأن نحو 1500 مهاجر مغربي تمكنوا من الوصول سباحة إلى مدينة سبتة خلال الأيام القليلة الماضية.



وكانت السلطات الإسبانية تدخلت لمنع أكثر من 800 مهاجر غير نظامي حاولوا السباحة من سواحل بلدة القصر الصغير المغربية باتجاه سبتة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حكومته سخرت جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع الوضع، فيما قررت الحكومة نشر وحدات عسكرية في المنطقة بهدف تعزيز الأمن، على خلفية تصاعد محاولات الهجرة غير النظامية نحو المدينة.

وفجر الجمعة، منعت السلطات المغربية آلاف الشبان الراغبين في الهجرة من التوجه إلى السياج الحدودي مع مدينة سبتة.



وتقع سبتة ضمن الأراضي المغربية لكنها تخضع للإدارة الإسبانية، وهي محاطة بسياج، ما يدفع مهاجرين غير نظاميين إلى محاولة دخولها سباحةً عبر مياه البحر المتوسط.

ويحاول مهاجرون من دول إفريقية، بينها المغرب، الوصول إلى أوروبا بطرق غير نظامية، مدفوعين بأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.

