محاولة دخول مئات المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الإسبانية أسفر عن مصرع 19 شخصا، وفق مصدر أمني

إسبانيا تغلق معبر بني أنصار الحدودي مع المغرب إثر محاولة عبور جماعية محاولة دخول مئات المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الإسبانية أسفر عن مصرع 19 شخصا، وفق مصدر أمني

إسطنبول / الأناضول

أعلنت الحكومة الإسبانية إغلاق معبر بني أنصار الحدودي بين المغرب ومدينة مليلية، عقب محاولة عبور جماعية لمهاجرين غير نظاميين إلى مدينة سبتة ضمن الأراضي المغربية الخاضعة للإدارة الإسبانية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، الجمعة، أن السلطات أغلقت المعبر الحدودي في مليلية، إثر محاولة دخول جماعية لمهاجرين غير نظاميين.

وقال مصدر في الشرطة الإسبانية للهيئة، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم مؤخرا خلال محاولتهم العبور نحو الأراضي الإسبانية ارتفع إلى 19.

من جانبه، قال رئيس الإدارة الذاتية لمدينة مليلية خوان خوسيه إمبرودا، في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبيه"، إن ما بين 300 و400 شخص دخلوا المدينة بصورة غير قانونية.

وأضاف أن محاولات العبور جرت عبر الحدود البرية وعبر البحر، مشيرا إلى أن السلطات تمكنت من السيطرة على الوضع بالتعاون مع قوات الدرك المغربية.

بدوره، أكد متحدث باسم الحكومة في مليلية إغلاق المعبر الحدودي، موضحا أن الإجراء سيستمر ما دامت العمليات الأمنية متواصلة.

وفي وقت سابق الجمعة، قدّرت الحكومة الإسبانية، عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا مدينة سبتة سباحةً أو سيرًا على الأقدام خلال الـ24 ساعة الماضية، بأكثر من 49 ألف شخص.

ومساء الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إسبانية ومغربية، بأن نحو 1500 مهاجر مغربي تمكنوا من الوصول سباحة إلى مدينة سبتة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب والخاضعتان للإدارة الإسبانية، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.

